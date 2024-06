Jacomuzzi: “Osimhen piace agli inglesi, ma sono in pausa, non pensano subito al mercato”

Il dirigente Carlo Jacomuzzi parla ai microfoni di Forza Napoli Sempre, su Radio Marte. Ecco cosa ha riferito su Osimhen:

Ci sono interessamenti in Premier League per lui ma questo è un momento di pausa per tutti. Non è come in Italia, dove subito si lavora al mercato, dopo la FA Cup i dirigenti, gli allenatori e tutti i protagonisti sono in vacanza, c’è un momento di stasi. Poi c’è da chiudere il posizionamento degli allenatori; una volta sistemati gli assetti societari e quindi le “panchine” i dirigenti delle squadre inglesi sono poi anche in grado di chiudere i colpi importanti in pochi giorni. Il Chelsea, ad esempio, ha speso 100 milioni e più per Mudryk, non avrebbe problemi, in teoria, a spenderne altrettanti per Osimhen, ma questo vale anche per altri club inglesi. Conte darà tanto al Napoli ma anche De Laurentiis dovrà dare tanto a Conte, ma non in termini di soldi quanto di giocatori”.