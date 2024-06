Cucchi: “Conte-Napoli è un matrimonio perfetto, punterà a vincere”

Il giornalista Riccardo Cucchi si esprime ai microfoni di Punto Nuovo Sport su Radio Punto Nuovo. Ecco la sua opinione in merito al matrimonio Conte-Napoli:

Il matrimonio tra Conte e il Napoli va guardato con assoluto ottimismo. De Laurentiis vuole far dimenticare a tutti l’addio di Spalletti e l’annata difficile, quindi ci sono i presupposti giusti. Quello che Conte può portare al Napoli, poi, lo conosciamo tutti: ovunque è andato, ha lasciato il segno. Il Napoli non è una squadra da rifondare ed è un errore crederlo. Lo Scudetto rappresenta ancora la qualità di questo gruppo, che ora deve solamente ritrovarsi. Osimhen andrà via e non sarà facile sostituirlo, ma nel complesso la squadra è completa in ogni reparto. Conte chiederà dei rinforzi importanti perché proverà subito a vincere e De Laurentiis dovrà essere bravo a farsi trovare pronto. Rivincere lo Scudetto sarà il primo obiettivo del Napoli di Conte, che non appena firmerà il contratto, punterà subito a vincere con questa squadra.