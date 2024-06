Cairo: “Buongiorno ha tante richieste, vi svelo il suo futuro”

Il presidente del Torino Urbano Cairo allontana ogni rumors sulla possibile cessione del suo capitano, il difensore Alessandro Buongiorno. Non è infatti un mistero l’interesse del Napoli sul calciatore del Torino.

Ecco le parole di Cairo ai microfoni di Sky Sport: “Non è un giocatore che ho messo sul mercato, quindi non ho pensato a un prezzo. Ha un contratto fino al 2028 con noi, è il mio capitano, visto che Rodriguez è andato a scadenza”.

Il presidente del Toro ha quindi aggiunto: “Io adoro Buongiorno, un giocatore e un ragazzo straordinario. Lo voglio tenere. Richieste? Tante, in Italia e all’estero, ma non faccio nomi perché non sarebbe corretto”.