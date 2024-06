La Repubblica – Il Napoli su Chiesa solo se Kvara va via

Il quotidiano La Repubblica si esprime sulla situazione Napoli-Kvaratskhelia, Napoli-Chiesa. Il PSG ha mostrato interesse nei confronti dell’attaccante georgiano, Kvicha Kvaratskhelia. La squadra parigina vorrebbe infatti regalarlo all’allenatore Luis Enrique.

Il miglior sostituto sarebbe Federico Chiesa: “Il Napoli ha fretta di risolvere la questione: Conte ha chiesto al club di non cedere Kvara, il Psg preme e a breve tornerà alla carica alzando l’offerta proprio sull’ingaggio. In caso di cessione del georgiano, il preferito per sostituirlo è Federico Chiesa“.