ULTIM’ORA – Napoli costretto a pagare una multa salata, il comunicato del Tribunale FIGC

Il Tribunale FIGC ha comunicato oggi la multa da pagare per la SSC Napoli in merito al non aver fatto partecipare alle interviste i propri tesserati ai microfoni di Dazn, in occasione di Napoli-Torino e Barcellona-Napoli. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Il Tribunale Federale Nazionale ha pronunciato, nell’udienza fissata il 29 maggio 2024, sui ricorsi riuniti proposti dalla società SSC Napoli SpA avverso i provvedimenti emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 8 marzo 2024 e 12 marzo 2024, il seguente DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, ridetermina il complessivo importo dovuto dalla società SSC Napoli Spa per le violazioni contestate in euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00). Compensa tra le parti le spese del procedimento“.