Fedele: “Manna sarà abbastanza autorevole? Alla Juve era assistente di Cherubini”

In diretta a Maracanà, in onda su TMW Radio, si è espresso il procuratore Enrico Fedele, dicendo la sua su Manna:

“E’ un giovane che non ha autorevolezza perché non ha una storia. La storia dice che è stato assistente di Cherubini, ma è un giovane come lo era Giuntoli quando arrivò a Napoli, anche quest’ultimo arrivò dopo aver vinto qualche campionato nelle serie minori. La mia domanda però è: quando ti trovi vicino a giocatori di un certo peso, sei autorevole nel farti seguire non avendo una storia dietro?”.