Il procuratore Gaetano Fedele si è espresso a Si Gonfia la Rete, scagliandosi contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

Chi sarà il prossimo allenatore? “Forse, ma forse, può prendere Pioli. Poi ha fatto quel caos contro la Juve, peggio del peggior tifoso anti-Juve, e prende Manna. Mi dà fastidio, prende in giro i napoletani, è diventata una vergogna. E’ vergognoso come tratta i napoletani, io da napoletano mi sento preso in giro ogni volta che apre la bocca“.