Nel caso di addio di Gasperini, l’Atalanta ha già pronto un sostituto

Il futuro di Gian Piero Gasperini è tutto da scrivere, soprattutto con il Napoli che bussa alla sua porta. Dal canto suo, l’Atalanta in caso di addio del tecnico avrebbe già individuato il sostituto, come riportato da il Corriere del Mezzogiorno:

“ L’Atalanta ha individuato in Juric una potenziale alternativa, il Napoli è in attesa anche perché nella trattativa con Conte non ci sono stati passi in avanti. Pioli ed Italiano sono le altre opzioni che prenderebbero quota se Gasperini dovesse optare per il rinnovo con l’Atalanta”.