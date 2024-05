Alessandro Zanoli ieri è stato uno dei migliori in campo. L’ex giocatore del Napoli ha affrontato la Juventus, disputando una grandissima gara. Uno dei primi a credere nelle sue potenzialità è stato proprio Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli ora alla Juve che ha apprezzato la performance del giovane talento ex Napoli.