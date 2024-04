Bargiggia: “Il Napoli è lo stesso dello scudetto, a mancare è Spalletti!”

La sconfitta di Empoli è stata per il Napoli l’ennesima dimostrazione di un’incapacità evidente nel riuscire a gestire la stagione post scudetto. Perdendo in Toscana, gli azzurri hanno probabilmente messo fine alle speranze di qualificarsi in una posizione in classifica tale da accedere alla prossima Champions League e il giornalista Paolo Bargiggia ha evidenziato il più grande errore della società:

“Per quelli che sostengono la poca incidenza degli allenatori. E giudicano le squadre solo dal valore astratto dei calciatori. Tipo quelli che difendono Allegri. I giocatori del Napoli, senza Kim, sono gli stessi dello scudetto. Ma manca Spalletti!”.