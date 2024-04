Varriale: “Napoli vergognoso! Quanti giocatori chiederà il prossimo allenatore?”

Nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo di Empoli-Napoli, trentatreesima partita di Serie A che per gli azzurri è stata la decima sconfitta stagionale, il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X(ex Twitter) il gioco del Napoli, definendolo come deprimente e vergognoso, per poi fare una riflessione sul futuro allenatore azzurro. Ecco le sue parole:

“Deprimente, vergognoso, indecente, gli aggettivi per definire il 1° tempo del Napoli con l’Empoli. Ma la domanda è: di fronte a questo sfacelo Conte, Pioli, Italiano o qualsiasi altro allenatore, quanti nuovi giocatori dovrebbe chiedere a De Laurentiis?”.