Napoli-Roma: ecco le info e le modalità per i biglietti

Il SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 del 17 aprile 2024 saranno disponibili i biglietti per la partita Napoli vs Roma, valida per la 34ª giornata di Serie A. La data e gli orari della partita saranno confermati nei prossimi giorni. Ecco quanto scritto sul sito ufficiale azzurro:

“La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), avverrà esclusivamente Online e sarà riservata ai titolari di Fidelity Card residenti in Campania. Per acquistare in Fase 1 saranno considerate valide solo le tessere Fan Stadium Card sottoscritte prima delle ore 12:00 del 16 Aprile 2024. La seconda fase (Fase 2) di vendita libera sarà aperta a tutti, salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità”.

Ecco la FASE 1

Settore Ridotto Fidelity Ridotto Under 30 CURVE INFERIORI 20 € 17 € CURVE SUPERIORI 40 € 30 € DISTINTI INFERIORI 50 € 35 € DISTINTI SUPERIORI 65 € 50 € TRIBUNA NISIDA 85 € 65 € TRIBUNA POSILLIPO 105 € 80 €

FASE 2

Settore Intero Vendita Libera Ridotto Under 30 CURVE INFERIORI 25 € 17 € CURVE SUPERIORI 45 € 30 € DISTINTI INFERIORI 55 € 35 € DISTINTI SUPERIORI 75 € 50 € TRIBUNA NISIDA 95 € 65 € TRIBUNA POSILLIPO 115 € 80 €

FASE 1: “Dalle ore 12:00 di mercoledì 17 Aprile 2024 e fino alle ore 23:59 di domenica 21 Aprile (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” sottoscritta entro le ore 12:00 del 16 Aprile 2024 e residenti in Campania, potranno acquistare esclusivamente online fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (vendita libera). Tutti i biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati residenti in Campania, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale”.

FASE 2 – VENDITA LIBERA: “In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 22 Aprile 2024 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati”.

Per maggiori informazioni o dubbi al riguardo, visitare il sito ufficiale della SSC Napoli.