Modugno: “Ostigard ha un difetto rispetto agli altri centrali!”

Francesco Modugno, giornalista sportivo e corrispondente di Sky sezione Napoli, ha parlato a Radio Marte.

Ecco le sue parole: “I difensori del Napoli sono circa tutti sullo stesso livello, ma Ostigard ha un difetto che non gli permette di giocare in questo momento. Tra tutti i centrali azzurri è colui che evidenzia problemi in fase di impostazione della manovra di gioco, nonostante abbia grandi doti fisiche e sia forte nello stacco aereo. Questo è il motivo per cui il suo minutaggio è molto basso”.