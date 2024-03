Ceccarini: “Italiano potrebbe andare via da Firenze. ADL ci pensa ma ha un sogno”

Niccolò Ceccarini, direttore Tuttomercatoweb.com, ha parlato dei possibili successori di Calzona sulla panchina del Napoli ai microfoni di Radio Goal: “Non so se Italiano vuole andare via, lo sanno lui e la società. Secondo me è possibile che la sua esperienza sulla panchina viola possa essere giunta al termine. Attenzione però alla possibilità di rinnovo automatico, qualora la Fiorentina dovesse qualificarsi ad una competizione Europea superiore alla Conference. Alla fine comunque conterà molto la sua volontà.

Credo che il sogno di ADL sia Conte, se si dovesse scegliere un nome importante il suo è sicuramente il pole. Se invece si punterà su un allenatore giovane, allora italiano sarebbe l’ideale. Era già sulla lista del Napoli lo scorso anno, quando alla fine arrivò Garcia”.