Folorunsho obiettivo dell’Atalanta per il prossimo anno: Gasperini ci pensa per sostituire Koopmaniers

Come riporta l‘Eco di Bergamo, Michael Folorunsho potrebbe essere uno degli obiettivi dell’Atalanta per la prossima stagione. Con la partenza di Koompmaniers, Gasperini ha bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche e il centrocampista del Napoli ha mostrato di avere buona tecnica e dinamismo come chiede il tecnico. In questa stagione al Verona ha giocato inizialmente dietro per poi passare più avanti sulla trequarti come l’Olandese. Sarà molto difficile però convincere gli azzurri a cederlo, molto dipenderà dal prossimo allenatore. Intanto Folorunsho si gode il suo momento d’oro con la prima convocazione con la maglia della Nazionale italiana.