De Grandis su Inter-Napoli: “Sembra un passaggio di consegne. Qualche elemento dell’Inter è stanco”

Questa sera allo stadio San Siro di Milano si giocherà Inter-Napoli, big match di Sere A. Le due squadre, a seguito delle rispettive eliminazioni dalla Champions League, si affronteranno in una partita fondamentale da ambo i lati. Da una parte l’Inter che battendo gli attuali campioni d’Italia in carica si consoliderebbe al primo posto cercando di allungare sempre più sulla Juventus seconda, dall’altra il Napoli che ha bisogno di punti preziosi per rincorrere il quarto posto e la prossima Champions.

Stefano De Grandis, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match. Ecco le sue parole:

“Sembra il passaggio di consegne dello scudetto dell’anno scorso a quest’anno, l’Inter ha sostituito il Napoli in tutto e per tutto, pure nel divario sulle prime inseguitrici. L’Inter arriva a questa partita con la più grande delusione e con qualche elemento stanco. Mkhitaryan, per esempio, ha fatto una grandissima stagione ma con l’Atletico ha messo in evidenza di essere entrato in riserva, forse meriterebbe un turno di riposo” ha aggiunto il noto giornalista sportivo”.