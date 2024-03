Due top club vogliono Kvara, lui ama Napoli: l’indizio non lascia dubbi, ma tutto è possibile

Kvicha Kvaratskhelia è certamente la più grande stella del Napoli di oggi, oltre che di ieri. Dopo aver trascinato la squadra alla vittoria di uno storico scudetto alla sua stagione d’esordio in maglia azzurra, Kvara sta conducendo una buonissima annata anche nel momento di più grande difficoltà del Napoli dal suo arrivo. Con 10 gol e 6 assist fino ad oggi, il georgiano sta dimostrando le sue grandissime qualità nonostante ciò che lo circonda.

Durante Napoli-Juventus, a seguito del suo gol decisivo, il gesto ad indicare il terreno del Maradona come a dire “io resto qua” ha emozionato e fatto sperare i tantissimi tifosi napoletani innamorati del suo gioco, ma le cose non sono così semplici. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, due grandissimi club vorrebbero accaparrarsi il calciatore nella prossima finestra di mercato, anche se lui ha sempre dimostrato il suo affetto nei confronti del Napoli e di Napoli e probabilmente preferirebbe il rinnovo. Ecco le parole riportate dall’edizione odierna del giornale:

“Se si ricompongono i “file” più recenti, e si torna per un attimo a Napoli-Juventus, si scopre che Khvicha Kvaratskhelia ha indicato con il futuro, era la luna e non il dito, la sua dimensione onirica racchiusa in quel «io resto qua» che si è colto limpidamente, senza ombra di smentita. E se si mette assieme quello slancio con ciò che poi ha appena confessato, a Versus, allora non fu un attimo di felicità a farlo sbilanciare. «Io qua sono felicissimo perché i tifosi del Napoli sono davvero fantastici». Eppure, c’è modo di provare a lasciarsi avvolgere dalla nebbia o dall’ansia, perché il mercato – si sa – è diabolico ed è capitato un giorno sì e l’altro pure che il suo procuratore abbia lasciato tremare questa Napoli che ormai ha un solo mito certo, almeno per l’anno prossimo: se ne andrà Osi, è scritto ovunque, e chi se non Kvara può continuare a rappresentare l’idolo d’una folla rimasta spiazzata, dopo essersi trovata dall’altare alla polvere? Piace al Barcellona e al Real, piace a chiunque, ma lui s’è preso Napoli e sembra voglia tenerla tutta per sé. «Qui amano il calcio e sono orgoglioso che mi trattino così bene. Sono in una città fantastica e, secondo me, in uno dei migliori club del mondo. Sono cose come queste che rendono la tua esperienza indimenticabile»“.