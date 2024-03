SKY – Osimhen sarà disponibile per il Torino, rientra anche Ngonge

In vista della gara con il Torino, Victor Osimhen si è allenato in palestra, mentre Ngonge dovrebbe essere di rientro con il Torino. E’ intervenuto Massimo Ugolini, giornalista di Sky, per fare chiarezza sul nigeriano. Queste le sue parole:

“Osimhen oggi non si è allenato, nessuna preoccupazione. E’ solo stanchezza. Dopo la Coppa d’Africa è tornato subito titolare e ha dato molto in termini di gol e impegno, va gestito bene. Si è preso un giorno di riposo e deciderà Calzona se farlo scendere in campo dal primo minuto contro il Torino. Per ora non c’è nessun timore e non c’è infortunio, si tratta solamente della gestione di un calciatore fondamentale pensando alla prossima sfida e soprattutto alla gara di Champions League con il Barcellona”.