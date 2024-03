Elmas: “Vincere a Napoli è molto difficile rispetto ad altre città, li porterò sempre nel cuore”

Eljif Elmas, ex giocatore del Napoli e ora in forze al Lipsia, è stato intervistato dallo youtuber romano Blur, dove ha parlato di Napoli e del Napoli. Le parole del macedone fanno capire quanto sia forte il legame con la città e quanto abbia tenuto davvero alla maglia azzurra. Queste le sue parole:

“A Napoli ho vinto una coppa Italia e uno Scudetto, vincere a Napoli è molto difficile. E’ una cosa che porterò sempre nel mio cuore, vincere a Napoli non è come vincere con altre squadre come il Milan, l’Inter o la Juventus. Loro vincono quasi sempre, sono abituati. A Napoli è diverso”.