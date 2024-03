Matri: “Pogba ha sofferto allo United, Mourinho l’ha messo in discussione”

Ai microfoni di DAZN, nel corso di Tutti Bravi dal Divano, l’ex attaccante Alessandro Matri ha parlato di Pogba ed in particolare di un aneddoto del periodo Manchester United. Ecco le sue parole:

“Per me ha sofferto molto la presenza di Mourinho al Manchester United. Lì a Manchester erano stati molto discussi i 100 milioni per il suo ritorno. Mourinho con lui si è approcciato un po’ come con Pellegrini, prima l’ha fatto sentire importante e poi è andato in contrasto. Io ci parlavo con Pogba, tornare al Manchester United e riconquistare il suo popolo era il suo sogno. Non era pronto a essere messo in discussione da un allenatore così importante. Può apparire un giocatore di grande personalità, ma in realtà è molto giocherellone“.