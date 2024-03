Napoli-Juventus, le probabili formazioni di Sky

Napoli-Juventus è come sempre una partita speciale ed importante e mai come stasera sarà un’opportunità per entrambe le fazioni: da un lato i bianconeri che vincendo ritroverebbero fiducia durante un periodo non ottimo che li ha visti perdere vari punti nelle ultime partite e dall’altro gli azzurri che necessitano dei 3 punti per continuare a competere nella corsa Champions. Ecco le probabili formazioni secondo Sky Sport:

NAPOLI (4;3;3): Meret; Olivera, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Traorè, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. All.: Francesco Calzona

JUVENTUS (3;5;2): Szczesny; Rugani, Bremer, Gatti; Iling-Junior, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All.: Massimiliano Allegri