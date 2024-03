Corbo: “Con Calzona si rivede il Napoli dell’anno scorso. Champions? Ci deve pensare lui”

Antonio Corbo, giornalista per Repubblica, si è soffermato nel suo editoriale sugli obiettivi del Napoli e sulla situazione degli azzurri, in particolare riguardo il raggiungimento del quarto posto in classifica e la conseguente qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha 40 punti, la soglia Champions sfiora i 70 e mancano 12 partite. Ci pensi Calzona, almeno lui ha fatto rivedere il Napoli dello scorso anno. Con i migliori Osimhen e Kvaratskhelia. Con Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka e Politano brillanti come una volta. Una squadra oggi tecnicamente superiore alla Juve, che giocherà raccolta in difesa. Un dettaglio che dovrebbe consigliare Mario Rui su Olivera. Almeno all’inizio.”