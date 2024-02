L’addio a fine anno di Osimhen è una cosa ormai certa. A darne ulteriore conferma ci ha pensato un suo compagno di Nazionale, Troost-Ekong, che intervenuto in diretta a Sky Sport ha detto: “Dove giocherà Victor il prossimo anno? Non posso dire niente ma lo so”. In studio hanno provato a strappargli qualche dettaglio in più ma il calciatore ha preferito non andare oltre. Ha solo sorriso facendo intendere di conoscere il futuro dell’attaccante azzurro.