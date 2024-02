Serie A 2023 vs Serie A 2024, classifica a confronto: la differenza per il Napoli è imbarazzante

Dopo 26 giornate di Serie A (25 per il Napoli), la differenza in classifica rispetto alla scorsa stagione è nettamente diversa per molte squadre. Inter e Bologna volano, rispettivamente +16 e +12 dall’anno scorso. Crollo per Udinese, Salernitana e Sassuolo che a questo punto del campionato hanno 12, 13 e 10 punti in meno.

La differenza più clamorosa la registra però il Napoli con 28 punti in meno rispetto alla gloriosa stagione appena trascorsa culminata con la vittoria dello Scudetto. Dopo 25 partite, gli azzurri erano a 65 punti, oggi sono a 37, quasi la metà.

Ecco la classifica a confronto:

*Inter 66 punti (+16 rispetto alla Serie A 2022/23)

Juventus 57 (+4)

Milan 53 (+5)

Bologna 48 (+12)

*Atalanta 46 (+4)

Roma 44 (-3)

Fiorentina 41 (+7)

Lazio 40 (-9)

*Napoli 37 (-28)

Torino 36 (-1)

Monza 36 (+3)

Genoa 33 (in Serie B)

Empoli 25 (-3)

Lecce 24 (-3)

Udinese 23 (-12)

Frosinone 23 (in Serie B)

*Sassuolo 20 (-10)

Hellas Verona 20 (+1)

Cagliari 20 (in Serie B)

Salernitana 13 (-13)