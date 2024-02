SSC Napoli, report allenamento odierno: risentimento muscolare per Cajuste

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma domani al Mapei Stadium alle ore 18 per il recupero della 21esima giornata di Serie A.

Questo il report della società: “La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico. Ngonge prosegue il lavoro personalizzato in palestra. Cajuste ha fatto terapie in seguito a un risentimento muscolare accusato ieri in allenamento. Il centrocampista azzurro sarà valutato nei prossimi giorni”.