Elmas: “Qui in Germania vivo tranquillo. Napoli e i suoi tifosi sempre nel mio cuore”

Eljif Elmas, intervistato da Marca, ha parlato anche della sua esperienza in azzurro e del trasferimento al Lipsia:

Come è stato passare dal caldo di Napoli al gelo tedesco? “Complicato. Accettare un trasferimento in inverno non è mai facile. Me ne sono andato dopo 5 anni fantastici al Napoli e dopo aver vinto lo Scudetto. Ho scelto il Lipsia perchè è un’ottima squadra, che gioca sempre in Champions e lavora molto con i giovani”.

Cosa ha provato nel vincere lo Scudetto al Napoli? “Non si può spiegare. La gente vive di calcio e della sua squadra. Vincere qui è sempre stato difficile. Ho avuto la fortuna di vivere queste emozioni e Napoli e i suoi tifosi resteranno per sempre nel mio cuore”.

Come ti trovi qui venendo da Istanbul e da Napoli? “Qui è più tranquillo, ti lasciano vivere. Mi piace perchè puoi uscire tranquillamente mentre nei miei sette anni tra Istanbul e Napoli era praticamente impossibile. In Germania vivo tranquillo, non leggo niente. Sono felice”.