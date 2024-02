GdS sulla Champions: “Inter superiore all’Atletico. Napoli e Lazio…”

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, parla degli incroci Champions che attendono le italiane: “Speriamo in qualche sorpresa da parte delle italiane. Ad oggi l’Inter è superiore all’Atletico, il Napoli parte sotto al Barcellona e per la Lazio si prospetta un turno proibitivo contro il Bayern Monaco.

Il Napoli non vive un bel momento. Quello di Spalletti non esiste più e con Garcia e Mazzarri è cambiato solo il sistema tattico. La cosa positiva è trovare un Barcellona in crisi, in un periodo molto delicato. Xavi ha già detto che potrebbe andare via a fine stagione. Gli azzurri però hanno bisogno di una svolta“.