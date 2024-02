Gazzetta – Zielinski è un nuovo calciatore dell’Inter: i dettagli

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è un nuovo camlciatore dell’Inter. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola che sottolinea:

“Domenica Zielinski giocava contro il Milan a San Siro: è rimasto in città e in segreto è andato per le visite nerazzurre all’Humanitas di Rozzano prima di rientrare in Campania. Il contratto del polacco sarà di quattro anni totali, tre più opzione per un altro con ingaggio da circa 4,5 milioni più bonus a stagione. Zielinski tornerà a San Siro: Inter-Napoli si gioca tra un mesetto e non sarà facile”.