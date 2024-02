Zaccardo: “Kvara o Leao? Due giocatori fortissimi e decisivi”

Cristian Zaccardo, agente Fifa ed intermediario della trattativa Kvara-Napoli, ha parlato a TuttoMercatoWeb del mercato di riparazione, di Milan-Napoli e del confronto tra Kvaratskhelia e Leao. Ecco le sue parole:

“Quello di gennaio è stato un mercato in cui le squadre che avevano bisogno hanno messo a posto i reparti con dei rinforzi. In Italia è stato fatto qualcosa in più rispetto agli altri campionati. Milan-Napoli? Sarò allo stadio, seguirò la partita in modo particolare. Il Napoli ha bisogno di punti per tornare in zona Champions, il Milan deve avvicinarsi alle prime posizioni. Kvara e Leao? Due giocatori fortissimi, tra i migliori del campionato italiano. Fanno la differenza per entrambe le squadre. Sempre bello vederli dal vivo. Simpatizzo Milan, vivo a Milano. Però ci tengo anche al Napoli e auguro ad entrambe di conquistare i propri obiettivi”.