Manfredi su Milan-Napoli: “Rossoneri favoriti, il Napoli farà il mazzarriano. Kvara o Leao? Ecco chi preferisco”

A 1 Station Radio, durante il programma ‘1 Football Club’, è intervenuto l’editore di OCW Sport Domenico Manfredi. Ecco le sue parole riguardo il Napoli e la sfida di questa sera contro il Milan:

Che gara si aspetta tra Milan e Napoli?

“Vedendo le ultime partite e la probabile formazione scelta di Mazzarri, credo potremo vedere un Milan propenso all’attacco. Sulla carta, per la prima volta da quattro anni, vedo un Milan favorito nella sfida casalinga contro i rossoneri”

Si aspetta un Leao decisivo?

“Il Napoli, fino all’arrivo di Mazzarri, era una squadra molto votata al gioco. Queste, infatti, sono le partite di Leao. Quello di domani, però, sarà un Napoli molto chiuso e non saprei quanto possa giovare al gioco del portoghese. Sono altri i calciatori che potrebbero fare la differenza”

Il Napoli cercherà di proporre gioco?

“Il Napoli cercherà di trovare punti ma mostrerà un assetto Mazzarriano, cercando di chiudersi bene ed affidarsi all’estro degli attaccanti”

Ad oggi, tra Kvaratskhelia e Leao, chi sta rendendo di più ed è più utile alla propria squadra?

“Come giocatore, in generale, mi piace di più Kvaratskhelia. Tuttavia, credo che Leao sia più internazionale, più vendibile. In questa stagione, stanno facendo entrambi male ma il georgiano ha garantito qualche punto in più alla squadra. Kvara, inoltre, è più tecnico ed anche lui può ambire ad un top club come il Real”