Tmw – Muriel via dall’Atalanta, la situazione

Luis Muriel potrebbe dire addio all’Atalanta per trasferirsi nella Major League Soccer (MLS). L’attaccante colombiano, il cui contratto scade il 30 giugno 2024 con la Dea, ha trovato poco spazio in nerazzurro e le trattative per un possibile trasferimento all’Orlando City stanno procedendo positivamente nelle ultime ore. I prossimi giorni saranno cruciali per chiudere l’operazione: Muriel stava già negoziando con gli americani per giugno, quando potrebbe partire a parametro zero, ma tutto potrebbe essere anticipato. L’accordo richiede il consenso sia dell’Atalanta che dello stesso Muriel, ma se il giocatore dovesse insistere per partire subito, sembra che la società orobica non si opporrebbe; si attendono quindi novità nelle prossime ore, come riportato da Tuttomercatoweb.