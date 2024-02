Nainggolan: “Nessuno meglio di Spalletti, basta guardare il Napoli prima e adesso”

Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, dove si è espresso sulla squadra di De Rossi e non solo:

“Ha giocatori di qualità, è vero che per il momento Daniele non ha ancora affrontato avversari difficili, non posso dire se la Roma sia migliorata a livello di gioco perché non le ho viste le partite“.

Il Dybala di questa Roma è il Totti che aveva in squadra? “No, dovete capire cosa intende dire De Rossi. Daniele ha parlato di giocatore che può fare la differenza, De Rossi non ha mai paragonato Dybala a Totti. Il discorso fatto è intelligente perché Dybala è l’unico che può farti la differenza, lui deve giocare senza troppi pensieri perché può farti la differenza“.

Qual è l’allenatore che le ha lasciato un ricordo migliore? “Ho avuto un bel rapporto con tutti, però mi sono trovato meglio con Spalletti anche perché con lui giocano tutte bene, con lui sono andato in doppia cifra, poi basta che vediate il Napoli dell’anno scorso e quello di quest’anno“.