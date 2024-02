Napoli, ecco cosa ha fatto il Napoli per convincere Zielinski a firmare

Come riporta Radio Kiss Kiss Napoli, nei giorni passati si è assistiti ad una retroscena su Piotr Zielinski in merito al suo rinnovo. Al centrocampista polacco erano stati offerti 2,5 milioni e mezzo l’anno. Notizia smentita nelle scorse ore da Valter De Maggio, direttore di Radio Goal, dopo le comunicazioni date dal Napoli. La squadra del patron De laurentiis era arrivata a garantire al centrocampista ex Udinese la somma di 5 milioni di £ l’anno per un quadriennale. Evidentemente la destinazione nero-azzurra è stata più forte del fattore economico.