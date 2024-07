Tuttosport – Scambio Chiesa-Raspadori? La Juve potrebbe pescare il jolly partenopeo, a Conte…

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito di un possibile intreccio di mercato tra Napoli e Juventus. Questo, riguarda il possibile scambio tra Giacomo Raspadori e Federico Chiesa. I bianconeri sono alla ricerca di un esterno d’attacco. Tra i tanti profili consultati però, non è da escludere l’ipotesi del jolly d’attacco. E questo, potrebbe essere proprio Raspadori, non tra le prime scelte dello scacchiere partenopeo. Dall’altro lato, ad Antonio Conte farebbe molto piacere avere un calciatore come Chiesa, non rientrante nel progetto di Thiago Motta e ricercato da un gran numero di squadre.