Serie A Tim , dalla prossima stagione nuovo nome : i dettagli

Dalla prossima stagione, la Serie A cambierà nome. Infatti non sarà più la Tim il Main sponsor della serie cadetta italiana. Il nuovo sponsor sarà Enilive. Come riporta Calcio e Finanza, l’accordo prevederà un trioennale da 22 milioni di £ l’anno con opzione per altri due anni.

Si è espressa a tal riguardo anche l’Eni con un comunicato:

La società Enilive sarà Title Sponsor della Serie A e introdurrà soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile. Entusiasti di questa nuova partnership, ci proporremo di far conoscere il nuovo brand a tutti i clienti che ogni giorno stanno a stretto contatto con la nostra stazione di servizio.