Come già noto, Thiago Motta è stato accostato più volte negli ultimi tempi alla panchina del Napoli.

Lo stesso De Laurentiis lo aveva sondato come successore di Spalletti, ma senza riuscire a raggiungere un’intesa.

L’agente dell’attuale allenatore del Bologna, Alessandro Canovi, ha parlato così ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

““L’incontro tra De Laurentiis e Thiago per allenare a Napoli non è andato bene perché avevano visioni diverse su come gestire una squadra di calcio”.