“Dopo la partita di ieri, il Napoli sarebbe orientato a tenere Ostigard e a non puntare su Perez, dopo aver trovato accordo con l’Udinese sulla base di 16M + 2 di bonus e anche con lo stesso giocatore. Valutazioni in corso e ultima risposta attesa in giornata. Operazione ancora in piedi ma non scontata”. Le dichiarazioni sono state rilasciate su Dazn da Orazio Accomando.