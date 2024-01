Come riporta Nicolò Schirà, Chelsea e Manchester United sono interessati ad ingaggiare l’attaccante del Napoli Victor Osimhen per la prossima stagione. Il giornalista ed esperto di calciomercato si è sbilanciato su X: “Chelsea e Manchester United sono interessati ad ingaggiare l’attaccante del Napoli Victor Osimhen per la prossima stagione”.