Santacroce: “Osimhen? Novità sul sostituto. Ecco chi avrei visto a guidare la difesa del Napoli”

L’ex calciatore del Napoli Fabiano Santacroce è intervenuto a Radio Amore Campania per parlare del club azzurro e del momento che sta vivendo. L’ex difensore, ha svelato delle voci sul futuro attaccante del Napoli, dopo le parole di Osimhen che lasciano presagire l’addio.

Ecco le sue parole: “Sulla partita di Supercoppa italiana guardo solo la parte del bicchiere mezzo, anzi per me è tutto pieno perché il Napoli ne esce ritrovato, è stata un’ottima gara sul versante della prestazione e della compattezza”.

Poi Santacroce ha continuato: “I giocatori hanno interpretato bene quello che voleva mister Mazzarri. La strada è quella giusta. questa è una bella notizia. Come mai il Napoli non ha comprato ancora il difensore centrale? Personalmente quello che avrei visto bene in maglia azzurra è Demiral, dei nomi che si fanno attualmente ritengo che nessuno possa dare qualcosa di significativo in più. Natan? E’ un calciatore che a livello fisico ha tanta forza, è veloce ed aggressivo, ma deve essere ancora ben istruito. Però le sensazioni sono positive. E’ sufficiente paragonarlo al primo Koulibay. Il campionato italiano è difficile, ma lo è in particolar modo per un difensore. Bisogna dargli del tempo”.

Infine, l’ex Napoli ha concluso: “Di Lorenzo centrale è un esperimento che andato bene, ma va rivisto alla lunga. Giovanni è un calciatore molto duttile e di gran sacrificio e dedizione, ma va rivisto in partite più dure. Il mio dispiacere è che si è rotto quell’asse di destra Di Lorenzo/Politano che ha fatto tanto bene. L’addio di Osimhen che lo stesso ha annunciato? Conosciamo tutte le doti che ha Victor in campo, ma le sue doti comunicative lasciano un po’ a desiderare. Dirlo dopo la partita persa in coppa non è sicuramente ideale. Per il post Osimhen si vocifera che il Napoli pescherà in Francia”.