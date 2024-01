Avvocato Lavezzi: “Non è stato ricoverato per problemi di droghe o alcol, soffre di Ipomania!”

Mauricio Alessandro, avvocato del Pocho Lavezzi, ha parlato ai microfoni di So Foot per dare aggiornamenti sulle condizioni dell’argentino: “L’evoluzione è favorevole, sta molto meglio. Resterà 21 giorni in cura e poi a seconda delle sue condizioni avrà la possibilità di andarsene o restare. I medici stanno provando a stabilizzarlo, prima vedere se ci sarà bisogno di cure più lunghe. Non è mai stato in terapia intensiva come detto da qualcuno. Ha l’ipomania, un disturbo cronico che colpisce l’umore di cui già ne ha sofferto in passato. Non è stato ricoverato per problemi di alcol o droghe, ma per curare questo disturbo che potrebbe spingerlo a farsi del male”.