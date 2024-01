Il Mattino – Rientro Olivera, spunta una possibile data

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito del rientro in campo di Mathias Olivera, fermo da novembre ai box a causa di un infortunio rimediato nel corso di Atalanta-Napoli. Secondo quanto riportato, il terzino uruguaiano potrebbe ottenere una convocazione anche in vista di Napoli-Salernitana. Però, la linea scelta è quella della prudenza, quindi i tempi non verranno anticipati. Il calciatore farà parte della spedizione saudita per la Supercoppa Italiana, ed ha messo nel mirino la gara di campionato Lazio-Napoli (prevista per fine gennaio) per tornare finalmente in campo.