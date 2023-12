Cambiaso, l’agente: “Il Napoli ci provò, ma aveva già chiuso per Olivera. La Juve darà filo da torcere”

Giovanni Bia, agente sportivo tra gli altri dello juventino Andrea Cambiaso, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Juventus-Napoli? Secondo me sarà una Juve che darà filo da torcere al Napoli, è una squadra compatta e quadrata, hanno trovato i meccanismi giusti. È una squadra che sa leggere le partite, sapendo modificare atteggiamento. La mano di Allegri si vede al 100%. Ha una rosa molto ridotta, sono in 13/14 tra infortuni e squalifiche. Il ritorno di Mazzarri al Napoli? Ho avuto la fortuna di averlo a Bologna come allenatore, è una persona stupenda che merita di tornare a Napoli. Se lo merita e gli auguro di ripercorrere tutto quello che di buono aveva fatto nei primi anni a Napoli. Contro l’Inter si è vista la sua mano, lascia molta libertà ai giocatori di giocare secondo le proprie caratteristiche divertendosi in campo. Quella squadra è forte forte”.

“Quanto ha influito la figura di Giuntoli nella Juventus? I dati parlano a favore di Giuntoli, a Napoli ha fatto un percorso straordinario. Alla Juventus ha cominciato a mettere la sua mano piano piano e sicuramente sta operando anche lì come sa fare. Cambiaso? Il suo sogno è quello di rimanere alla Juve per tanto tempo. Io mi auguro che possa percorrere questo tipo di carriera rimanendo per tanti anni alla Juventus. Il Napoli ci aveva provato per Cambiaso, ma aveva già chiuso per Olivera. Giuntoli lo aveva già notato all’Alessandria. Giuntoli alla Juve è stato molto bravo perché è entrato con grande educazione e rispetto”.