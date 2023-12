Denis: “Osimhen? Il motivo del perché sta facendo fatica, ecco cosa deve temere Mazzarri contro la Juve”

German Denis, ex calciatore di Napoli e Atalanta, ha parlato ai microfoni di 1 Football one club per parlare momento degli azzurri ed il match in programma venerdì sera contro la Juventus.

“Cosa può dare Mazzarri in questo Napoli? Credo che Mazzarri possa dare tanto a questa squadra. Basta guardare la sfida contro Inter, credo che il risultato in sé è bugiardo, per quanto dimostrato dal Napoli, ha giocato bene il primo tempo poi meglio no parlare di alcuni episodi, il Napoli ha giocato alla pari.

Che momento vive Osimhen ora? Bisogna tenere presente che Victor ha avuto degli infortuni, ha bisogno di tempo per trovare la miglior condizione fisica possibile, andrebbe anche considerato il cambio tecnico che ha coinvolto il Napoli

Lo scudetto è una questione che riguarda solo Juve o Inter o il Napoli può ancora reinserirsi per la lotta scudetto. Ad oggi il Napoli deve recuperare la consapevolezza del’ l’anno scorso penso che gli azzurri hanno la qualità per riprendersi, serve tempo.

Cosa deve temere Mazzarri contro la Juventus? La Juve non fa impazzire a livello di gioco, gioca abbastanza fisico, in verticale e senza un possesso palla troppo elaborato, però hanno un buon fronte offensivo.

chi è il giocatore con più punto di riferimento? Kvara vedo che vuole cercare sempre la continuità, gli azzurri devono puntare su di lui

pronostico Juventus Napoli?

Credo e mi auguro che la squadra di Mazzarri se la possa portare a casa il match con una vittoria.