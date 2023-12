Jorginho: “Ho trovato scetticismo ovunque. Quando andai al Napoli…”

Jorginho, ex centrocampista del Napoli, oggi in forza all’Arsenal, in Premier League, ha rilasciato un’intervista alla rivista ‘The Athletic’, dove ha parlato anche dei suoi anni in Serie A, tra Verona e Napoli. Queste le sue parole:

“Ho imparato a utilizzare le critiche come motivazioni perchè ci sono due modi; o le ricevi e ti buttano giù oppure le trasformi in motivazioni per dimostrare alle persone che si sbagliano. Ed è quello che ho sempre fatto fin dal Verona. Ero giovanissimo e i tifosi non volevano che giocassi perchè ero giovane, pensavano non fossi ancora pronto. Siamo passati dalla serie B alla serie A. Nei primi sei mesi ho segnato sette gol e poi sono andato al Napoli. Sono arrivato, stessa storia. I tifosi azzurri non ne erano sicuri. Poi abbiamo fatto la storia per come giocavamo a calcio. Sono andato al Chelsea e lì dicevano che ero troppo lento, che avevo problemi di fisico. L’ho sentito per tutta la mia carriera, per quanto riguarda la mia fisicità e al mio ritmo”.