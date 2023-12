Barella: “Abbiamo dimostrato chi siamo, Napoli campione d’Italia per un motivo”

Nicolò Barella centrocampista dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Il Napoli è campione d’Italia per un motivo, perchè è fortissimo, è giusto venire qui e soffrire, hanno giocatori forti ma noi abbiamo dimostrato chi siamo, che abbiamo voglia di fare bene e di lottare fino alla fine. Primo gol in stagione? E’ un momento un po’ difficile per me, loro mi hanno sempre dato fiducia e devo ringraziarli, questo gol è per la mia famiglia. Gol e assist sono combinazioni dei giocatori, sono contento. Il campionato è molto lungo, l’abbiamo vissuto sulla nostra pelle, possono succedere tante cose, la Juventus è la squadra più difficile da affrontare, qui avevamo più spazi e ci siamo esaltati, ci sono tante squadre forti, il campionato è lungo e sarà combattuto”.