Non si può sempre vincere, ma lo scudetto non è stato perso stasera

Il Napoli viene sconfitto dall’Inter e con ogni probabilità dice addio ai sogni di bissare lo scudetto. Una partita combattuta, con un risultato forse troppo largo, ma decisa dai momenti. In questo, i nerazzurri sono stati più efficaci, imprimendo agli azzurri un enorme peso psicologico. I partenopei non hanno giocato una pessima partita, non bisogna colpevolizzarsi troppo per gli avvenimenti della sfida. Piuttosto, bisogna riconoscere che al momento, la Beneamata è la squadra più forte del campionato. Da oggi a maggio possono cambiare tante cose, ma al momento gli uomini di Simone Inzaghi sono i più in forma e in fiducia.

Tuttavia, va chiarito un punto: Il Napoli non ha perso lo scudetto questa sera. I gol di Calhanoglu, Barella e Thuram hanno solo sancito in maniera definitiva un processo iniziato già tempo fa. Perché gli errori, quelli che davvero condizionano una squadra, sono stati commessi in precedenza. La stagione è stata programmata nella maniera sbagliata, e risultati di questo genere ne sono la conseguenza. Non bisognava pensare di essere invincibili, lo si può fare al massimo quando si alza il trofeo. Anche successivamente alla vittoria più importante, quello che conta è lavorare al meglio. E in questo gli azzurri sono stati nettamente scavalcati dall’Inter.