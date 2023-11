Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, è intervenuto da Castel Volturno: “Nell’allenamento congiunto con la Juve Stabia, Mazzarri ha sperimentato il 4-3-3, un modulo inedito per il mister, un sistema che non gli è mai appartenuto ma che ora sta provando per ridare un’identità, nuove energie e motivazioni. La squadra deve tornare con l’anima che aveva con Spalletti”.