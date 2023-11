Padovan: “De Laurentiis ha sbagliato a prendere Mazzarri, ecco chi avrei preso”

Giancarlo Padovan ha commentato su Calciomercato.com la scelta di Mazzarri come allenatore del Napoli.

Ecco le sue parole: “Dopo aver scartato Tudor (non voleva pagare le commissioni all’agente), il presidente è andato in caccia di uno che accettasse tre condizioni. A) contratto di sette mesi. B) ingaggio modesto. C) nessun intermediario da retribuire”.

Padovan ha poi continuato: “Mazzarri le ha accettate, ma Cannavaro avrebbe potuto fare lo stesso e pure meglio: sarebbe andato sulla panchina del Napoli anche gratis. Ma gratis veramente. O, visto che è necessario indicare una cifra per i professionisti, con il minimo sindacale. Secondo me sarebbe stata una buona occasione per entrambi. Certamente per Cannavaro che avrebbe avuto l’opportunità di rilanciarsi (dopo aver vinto tanto in Cina, sbagliò ad accettare il Benevento), per De Laurentiis che avrebbe messo finalmente un napoletano alla guida della squadra. E’ possibile, allora, che De Laurentiis non si fidi dei napoletani? E’ credibile che alcune personalità, come quella di Fabio Cannavaro, le reputi troppo ingombranti?”.