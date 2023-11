Marotta su Mazzarri: “Ha qualità e carattere. Con lui, Napoli in Champions senza problemi”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a Kiss Kiss Napoli di Mazzari, scelto da De Laurentiis come nuovo allenatore e traghettatore del Napoli. Secondo Moratti, con lui gli azzurri non avranno difficoltà a risalire in classifica ed in particolare a qualificarsi alla prossima Champions League. Ecco le sue parole:

“Mazzarri lo conosco quando allenò la mia Inter, ha tutte le qualità ed il carattere per aiutare una squadra come il Napoli che ora è un po’ in difficoltà. Il Napoli dovrebbe farcela a risalire in classifica, l’esonero certo è sempre uno shock, comunque secondo me con Walter l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro è ampiamente alla portata. L’Inter mi sembra la squadra più forte quest’anno”.