Graziani: “Mazzarri al Napoli? Preferivo Tudor, le minestre riscaldate non mi piacciono”

Francesco Graziani, ex calciatore ed allenatore, ha espresso la sua opinione riguardo il recente ritorno di Mazzarri sulla panchina del Napoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Il campione del Mondo avrebbe infatti preferito Igor Tudor, tecnico valutato dal presidente De Laurentiis ma poi scartato. Ecco le sue parole:

Sulla scelta di Mazzarri:

“Io ero per Tudor, le minestre riscaldate non mi piacciono. Mazzarri è bravissimo, salvò la Reggina con 15 punti di penalizzazione, è come se avesse vinto uno scudetto. Nel suo DNA c’è il 3-5-2, ma Napoli aveva bisogno di un volto nuovo, di uno alla Tudor. Poi a Mazzarri, ultimamente, è girato spesso male. Però lui ha voglia, ha entusiasmo e a Napoli sarebbe venuto anche a piedi”.

Sull’esperienza Garcia:

“Ciò che ha penalizzato Garcia è la mancata empatia col pubblico, con la società e con l’ambiente. Si vedeva da lontano che ci fosse qualcosa di negativo intorno a lui, alle sue scelte, al rapporto che aveva coi calciatori. Mazzarri porta curiosità, attenzione, autostima ed entusiasmo. Poi col tempo potrà provare a fare qualcosa di suo. Adesso per il Napoli arriveranno scontri diretti difficili, ma vedrete che tutti lavoreranno con più entusiasmo. Ci sono calciatori che vanno rivitalizzati e lui lo farà da grande professionista qual è”.